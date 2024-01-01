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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زلزال اليابان..

هل ستحدث موجات تسونامي جديدة؟.. تحرك طارئ في كوريا الجنوبية وروسيا

زلزال اليابان
زلزال اليابان

قالت شبكة “بي بي سي” البريطانية في تقرير لها أن آلاف في اليابان  يقضون الآن ليلتهم في مراكز الإخلاء بعد وقوع زلزال  مدمر .

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه تم التأكد من مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

ولا يزال عدد  الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة في عدة بلدات غير معروف .

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، اليابان، حوالي الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (07:10 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأصدرت السلطات تحذيرات من تسونامي ثم تم تخفيضها لاحقًا.

وجرى تسجيل حوالي 60 هزة في أعقاب الزلزال الأولي.

وقال جيفري هول المحاضر في جامعة كاندا :"إنه شعر بالهزات الأرضية لمدة دقيقتين تقريبا "وذلك على الرغم من وجوده في يوكوهاما، بعيدا عن مركز الزلزال".

ومن غير المرجح أن يتضح الحجم الكامل للأضرار حتى صباح الثلاثاء، لكن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية واضحة.

وقال مسؤولون في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا إن العديد من المنازل وأعمدة الكهرباء انهارت، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية (إن إتش كيه).

وتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية بالقرب من مركز الزلزال، وتركت أكثر من 36 ألف أسرة بدون كهرباء، وفقا لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.

وقال  بي بي سي ، إن انهيارًا أرضيًا دمر عدة مئات من الأمتار من الطريق السريع الرئيسي بين مدينتي توياما وكانازاوا.

وفي البداية، صدر تحذير كبير من حدوث تسونامي في منطقة نوتو الساحلية في إيشيكاوا - بالقرب من مركز الزلزال - حيث قالت السلطات إن الأمواج قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16 قدمًا).

بينما لم يكن ارتفاع الأمواج التي ضربت ساحل بحر اليابان في إيشيكاوا اليوم الاثنين يزيد عن المتر.

تعد اليابان واحدة من أكثر الدول نشاطًا زلزاليًا على وجه الأرض، نظرًا لموقعها على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية مع بعضها البعض.

وبسب الزلازل  قامت اليابان بتطوير أحد أكثر أنظمة التحذير من تسونامي تطوراً في العالم.

وتوجد العديد من محطات الطاقة النووية في المناطق المتضررة، لكن الهيئة النووية اليابانية قالت إنه "لا يوجد خطر  من تسرب نشاط إشعاعي" من المنشآت النووية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية وروسيا أيضًا تحذيرات من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

أدى الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011 بقوة 9.0 درجات إلى حدوث تسونامي اجتاح المدن الساحلية الشمالية الشرقية للبلاد، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 18 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

تسببت موجات التسونامي لعام 2022 في كارثة نووية في محطة فوكوشيما للطاقة، مما تسبب في أخطر حادث نووي منذ تشيرنوبيل.

اليابان زلزال مدمر إيشيكاوا

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