82 شاحنة تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري

كشف مصدر مسئول في شمال سيناء، أنه جرى إدخال 82 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات تحمل كميات من الوقود، و78 شاحنة تحمل كميات كبيرة من الأغذية والأدوية والخيام والأغطية والمفروشات، وذلك عبر بوابة ميناء رفح البري بشمال سيناء.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 15 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء بسيارات الإسعاف المجهزة.

واستقبل الميناء 300 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و134 من أصحاب الجوازات المصرية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم إلى الأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة في ميناء رفح البري.