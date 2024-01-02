لولاها لتوقفت حمامات الدم.. سارة حازم: أتمنى في 2024 عودة الإنسانية للبشرية

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إننا ودعنا أمس آخر شمس في عام 2023 وداع من لا يرجو اللقاء مرة ثانية، فلملم العام القديم أوراقه بما فيه من أفراح وأحزان وأماني وخيبات وطموحات وانكسارات.



وأضافت سارة حازم طه، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون": " النهاردة احنا في أول من شهر يناير في 2024، سنة بنتمنى أنها تكون تتسع لأحلام المصريين وأنا هنا بتكلم عن أحلام المصريين واللي توحدت كلها بسبب ظروف كلنا التفينا حواليها، نتمنى في عام 2024 عودة الإنسانية بمفهومها الحقيقي لكل البشرية، لعلها تنقذ ما تبقى من هذه البشرية، وأنا هنا بقصد أن لو في إنسانية كانت توقفت حمامات الدم".



وتابعت: "لو في إنسانية حقيقية مكنوش أطفال غزة دموع ما تبقى منهم على قيد الحياة تملئ البحار، لو كان فيه إنسانية لأتت اجتماعات مجلس الأمن والأمم المتحدة بفايدة، أو كنا لا نحتاج لإجتماعات أصلا من النوع ده، لو في انسانية مكنش يبقى في أكثر من 114 مليون شخص في العالم أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال عام 2023 ودي أرقام قالتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

3 نصوص دينية إسلامية ومسيحية ويهودية



وواصلت: "لَا تَنْتَقِمْ وَلا تَحْقِدْ عَلَى أَحَدِ أَبْنَاءِ شَعْبِكَ، وَلَكِنْ تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ، فَأَنَا الرَّبُّ" و"لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ."، وقال تعالى: "فمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".



واختتمت: “تعرفوا إن دول 3 نصوص دينية من أدياننا اليهودية والمسحية والإسلامية، كل الأديان بتدعو للتسامح والإيثار والإنسانية والعطاء، هل المشكلة فينا احنا أو عندنا احنا، الحقيقة زي ما قلت المشكلة في اللا إنسانية، ممكن ناخد لحظة صمت مع النفس، مش لأننا ودعنا عام حافلاً بالعذاب، ولا لأننا بنستقبل عام آخر لا يبدو أقل عذاباً”.