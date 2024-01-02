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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمال مصر: قرار زيادة الأجور 3500 كحد أدنى ليس به أي استثناءات

صدى البلد

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرار وزير العمل بشأن زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبار من أول يوم بعام 2024، قائلا: "المجلس القومي للأجور نجح في تمرير هذه الزيادة خلال المرحلة الماضية خاصة بعد ضرر الكثير من شركات القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية من التحديات الاقتصادية الموجودة".

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن كل طرف كان من المفترض أن يحمل جزء من الازمة الاقتصادية الموجودة، لافتا: "مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 3500 هي خطوة إيجابية و هامة للعاملين بالقطاع الخاص وكانوا ينتظروها بشكل كبير جدا، خاصة بعد تحرك الأسعار بشكل كبير، وانشاء الله وزير التموين يحاول خلال الفترة القادمة أن يقلل هذه الأعباء على المواطن".

ولفت "البدوي"، إلى أن هذا القرار ليس به أي استثناءات و بالتالي فهو لا يستثني أي فئة من القطاع الخاص، بما في ذلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم تطبيق الحد الأدنى عليها، مشددا أن العامل الذي يتضرر في حالة عدم تنفيذ هذا القرار عليه أن يتحرك تجاه لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، إما لمديريات القوى العاملة التابع له، أو يتجه للنقابة التابع لها.

غير كافيين

وأوضح، أن الوزير نبه على مديريات القوى العاملة واللجان التي تقوم بالتفتيش على المنشأت بمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، معقبا: "3500 غير كافيين في ظل هذه الظروف، هي مرحلة كويسة لكن محتاجين تحريك أخر خلال المرحلة الجاية".
 

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