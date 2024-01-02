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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تسحب الدبابات من بعض أحياء غزة وتعلن تغيير التكتيكات وتقليص القوات

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال سكان إن إسرائيل سحبت الدبابات من بعض أحياء مدينة غزة، الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطط لتغيير التكتيكات وتقليص أعداد القوات، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني مع قصف مكثف.

وتقول إسرائيل إن الحرب في غزة، التي حولت معظم الأراضي إلى أنقاض، وأودت بحياة الآلاف وأغرقت سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية، أمامها أشهر عديدة.

لكنه يشير أيضا إلى مرحلة جديدة في هجومه، حيث قال مسؤول يوم الاثنين إن الجيش سيسحب قواته داخل غزة هذا الشهر وينتقل إلى مرحلة تستمر أشهرا من عمليات 'التطهير' المحلية.

وقال مسؤول أمريكي إن القرار يشير على ما يبدو إلى بداية التحول إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع الفلسطيني.

 وجاءت التلميحات إلى انخفاض الوتيرة في غزة في الوقت الذي أعلنت فيه البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد عادت إلى مينائها الأصلي في فرجينيا بعد أن تم نشرها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في أعقاب اندلاع الأعمال العدائية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي مزقته الحرب، وتحرير الوحدات في حالة نشوب صراع أوسع في الشمال مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وهزت القصف المدفعي بين حزب الله وإسرائيل الحدود منذ بداية الصراع في غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية يوم الاثنين.

وقال سكان ومصادر أمنية إن غارات إسرائيلية استهدفت منازل في قرية كفركلا اللبنانية قرب الحدود مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وتعرفوا عليهم على أنهم رجال إنقاذ، لكن حركة حزب الله اللبنانية قالت في وقت لاحق على حسابها على تليغرام يوم الاثنين إن الثلاثة كانوا مقاتلين في الحركة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الوضع على الحدود اللبنانية 'لن يسمح له بالاستمرار. إن فترة الستة أشهر القادمة هي لحظة حرجة'.

وينطوي أي تصعيد جديد على مخاطر نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا. ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلين مدعومين من طهران في اليمن هاجموا سفن الشحن في البحر الأحمر، مما أثار ردا عسكريا أمريكيا، وأن سفينة حربية إيرانية أبحرت في الممر المائي.

واندلعت حرب غزة بسبب هجوم مفاجئ شنته حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حماس إن الهجوم الإسرائيلي هناك أدى إلى مقتل أكثر من 21978 شخصا.

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