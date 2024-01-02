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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول 163 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمأوى إلى غزة

صدى البلد

دخلت ما لا يقل عن 163 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمأوى إلى غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم، الإثنين، وفقًا لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي.

ويتوافق عدد الشاحنات مع المتوسط ​​اليومي المسجل خلال الأسابيع السابقة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأسبوع الماضي من أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع الفلسطيني المدمر 'لا يزال غير كاف على الإطلاق'.

وقبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت الأمم المتحدة أن معدل التسليم اليومي يبلغ 455 شاحنة تحمل بضائع تجارية إلى غزة.

ووصف الفلسطينيون النازحون داخل القطاع الظروف المعيشية الصعبة، وأسعار المواد الغذائية الباهظة، وجوع الأطفال، وسوء الصرف الصحي. 

وتحدثت CNN عبر الهاتف مع العديد من الأشخاص الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح، في الجنوب، والتي فر إليها عشرات الآلاف على الرغم من أنها بالفعل الجزء الأكثر كثافة سكانية في غزة.

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