عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-1-2024| شاهد

الدولار والعملات
الدولار والعملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.15 جنيه للبيع، و 33.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.39 جنيه للبيع، و39.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.71 جنيه للبيع، و100.36 جنيه للشراء.

 

الدولار العملات العربية العملات الاجنبية الجنيه الاسترليني الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

انخفاض جديد في اسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

ظهور لافت لنجم الزمالك زيزو مع زوجته| شاهد

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

ترشيحاتنا

للموظفين.. كيف تحصل على قرض حسن من الدولة بدون فوائد؟

موضوع شائك جدا .. هل تسمعنا الهواتف الذكية؟

شعبة الخضار: انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل خلال الأيام المقبلة| شاهد

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

استمارة الثانوية العامة 2024 | خبر عاجل بشأن موعدها ورابطها والأوراق المطلوبة

بعد تعهد بوتين بالانتقام.. روسيا تعاقب أوكرانيا بقوة على هجوم بيلجورود| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

فيديو

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ