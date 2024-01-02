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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بربع سعر الـ iPhone.. أحدث موبايل من OnePlus

بربع سعر ال iPhone..أحدث
بربع سعر ال iPhone..أحدث موبايل رائد من OnePlus

هل تبحث عن هاتف ذكي أنيق وقوي؟ لا تنظر بعيدًا عن OnePlus 12، الذي أصبح الآن متاحًا للشراء على Giztop.

وتم إطلاق الهاتف بكاميرا تقريب قوية 3x periscope ، وشحن لاسلكي 50 واط ، ومعالج شركة كوالكوم الأمريكي  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 في ديسمبر الماضي.

ويعد هذا الطراز أفضل هاتف ذكي من OnePlus حتى الآن، فإذا كنت تخطط للحصول على الجهاز في أي وقت قريب، فهذا هو الوقت المناسب.

يأتي هاتف OnePlus 12 مع معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ، وذاكرة LPDDR5x ، و UFS 4.0، كما أن لديه نظام تبريد VC (غرفة التبخير) 9140 مم² والذي يمكن أن يغطي مساحة 38547 مم². 

ويحتوي الهاتف على شاشة OLED منحنية مقاس 6.82 بوصة من BOE بدقة 3168 x 1440 بكسل (QHD +) ، 510 بكسل في البوصة ، ومعدل تحديث 1-120 هرتز (LTPO). يمكن للشاشة ذات 10 بت الوصول إلى سطوع ذروة محلي يصل إلى 4500 شمعة.

وكاميرات الهاتف هي نفسها الموجودة في OnePlus Open (المعروف أيضًا باسم Oppo Find N3)، ويحتوي على مستشعر رئيسي Sony LYT-808 50 ميجابكسل مع OIS ، ومستشعر OmniVision OV64B 64 ميجابكسل مع عدسة تقريب 3x periscope مدعومة بـ OIS ، ووحدة Sony IMX581 فائقة الاتساع 48 ميجابكسل مع بؤرة تلقائية، الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل، وكل هذه الكاميرات تقدم معالجة صور على غرار Hasselblad.

ويتوفر OnePlus 12 بسعر 699.00 دولارًا أمريكيًا عبر متجر Giztop للشحن إلى جميع أنحاء العالم الآن.

OnePlus OnePlus 12 Giztop أفضل هاتف ذكي افضل هواتف وان بلس

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