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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال لنقل ضباط وجنود مصابين من غزة

نقل جنود الاحتلال
نقل جنود الاحتلال المصابين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بهبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال لنقل مصابين من الضباط والجنود شرقي القرارة جنوب قطاع غزة.
 

وقالت المقاومة الفلسطينية أن عدد القتلى من جنود الاحتلال أعلى بكثير من رقم ال500 الذي اعلنه الاحتلال فالعدد الفعلي أضعاف هذا الرقم.


وأكدت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، ان عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 الفا إذا تم ادراج مصابي اضطراب ما بعد الصدمة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور قوله إنه لدى حماس ثقة الآن لرفض أي صفقة لا تمنحها النصر.

وأكد أن ظروف عمل القوات الإسرائيلية أصبحت أصعب بينما تحسنت ظروف مقاتلي حركة حماس.
 

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