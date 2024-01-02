عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Realme تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50.. تستحق التفكير

ريلمي تستعد لإطلاق
ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50

ربما تحصل مجموعة الهواتف الذكية من Realme على إضافة جديدة ، وذلك بناءً على شهادة حديثة في هيئة مراقبة الاتصالات اللاسلكية الوطنية بتايلاند. يكشف الإعلان عن جهاز باسم Realme Note 50 برقم الطراز RMX3834 ، مما قد يشير إلى بداية سلسلة "Realme Note" جديدة.

ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50..تستحق التفكير

ظهر جهاز بنفس رقم الطراز على اللجنة الاقتصادية الأوراسية في نوفمبر 2023. ومع ذلك ، لا تقدم الشهادة أي تفاصيل أخرى حول مواصفات الهاتف أو ميزاته.

تلبي Realme بالفعل مجموعة واسعة من فئات الأسعار من خلال تشكيلة منتجاتها الحالية. تستهدف سلسلة C مشتري الميزانية ، بينما تعالج السلسلة الرقمية شريحة الهاتف متوسط المدى وعالي المتوسط. يمتلك المستخدمون المتقدمون تشكيلة GT ، والتي تضم طرزًا رائدة مثل GT 5 Pro الأخير. بالإضافة إلى ذلك ، هناك سلسلة V الحصرية للصين.

ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50..تستحق التفكير

مع تغطية عروض Realme الحالية لمختلف المجالات ، يبقى تحديد المساحة التي ستحتلها سلسلة Note. لذلك لا يسعنا إلا الانتظار لنرى ما هي الخطط التي لديهم لإضافة هذه الإضافة المحتملة إلى عائلة هواتفهم الذكية.

في أخبار ذات صلة ، تستعد Realme للإعلان عن وصول هاتف ذكي جديد في الهند. أسقطت الشركة اليوم تلميحًا إلى أنها قد تؤكد تاريخ إطلاق سلسلة Realme 12 في الهند في 3 يناير.

حتى الآن ، تم رصد جهازان من سلسلة Realme 12 - Realme 12 Pro و 12 Pro + - على مواقع مختلفة لشهادات عالمية. من المتوقع أن يأتي هاتف 12 Pro مع مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 بالإضافة إلى كاميرا telephoto 32MP مع إمكانية تكبير بصري 2x. من ناحية أخرى ، يُقال أن طراز Pro + مزودًا بعدسة telephoto 64MP عالية الدقة والتي ستوفر تكبيرًا بصريًا 3x.

Realme Realme Note Realme Note 50 الهواتف Realme 12 Realme 12 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

موضوعات متعلقة

موضوع شائك جدا .. هل تسمعنا الهواتف الذكية؟

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

أفضل هاتف شاومي ينافس iPhone 15 .. وبسعر أقل

سامسونج جالاكسي S23 الترا.. منافس آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل

أيهما أفضل.. هاتف جديد من الفئة المتوسطة أم فلاجشيب قديم

أخبار التكنولوجيا| أفضل 5 موبايلات تشتريهم دلوقتي.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

استنى متشتريش iPhone 15.. تسريبات تكشف عن تصميم iPhone 16

فلوسها فيها.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

ترشيحاتنا

بعد مقتل العاروري.. تأجيل زيارة بلينكن إلى تل أبيب

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

أول تعليق من إيران على اغتيال صالح العاروري في لبنان

أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي

تجنب الغرامة.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ