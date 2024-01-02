Realme تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50.. تستحق التفكير

ربما تحصل مجموعة الهواتف الذكية من Realme على إضافة جديدة ، وذلك بناءً على شهادة حديثة في هيئة مراقبة الاتصالات اللاسلكية الوطنية بتايلاند. يكشف الإعلان عن جهاز باسم Realme Note 50 برقم الطراز RMX3834 ، مما قد يشير إلى بداية سلسلة "Realme Note" جديدة.
ظهر جهاز بنفس رقم الطراز على اللجنة الاقتصادية الأوراسية في نوفمبر 2023. ومع ذلك ، لا تقدم الشهادة أي تفاصيل أخرى حول مواصفات الهاتف أو ميزاته.
تلبي Realme بالفعل مجموعة واسعة من فئات الأسعار من خلال تشكيلة منتجاتها الحالية. تستهدف سلسلة C مشتري الميزانية ، بينما تعالج السلسلة الرقمية شريحة الهاتف متوسط المدى وعالي المتوسط. يمتلك المستخدمون المتقدمون تشكيلة GT ، والتي تضم طرزًا رائدة مثل GT 5 Pro الأخير. بالإضافة إلى ذلك ، هناك سلسلة V الحصرية للصين.
مع تغطية عروض Realme الحالية لمختلف المجالات ، يبقى تحديد المساحة التي ستحتلها سلسلة Note. لذلك لا يسعنا إلا الانتظار لنرى ما هي الخطط التي لديهم لإضافة هذه الإضافة المحتملة إلى عائلة هواتفهم الذكية.
في أخبار ذات صلة ، تستعد Realme للإعلان عن وصول هاتف ذكي جديد في الهند. أسقطت الشركة اليوم تلميحًا إلى أنها قد تؤكد تاريخ إطلاق سلسلة Realme 12 في الهند في 3 يناير.
حتى الآن ، تم رصد جهازان من سلسلة Realme 12 - Realme 12 Pro و 12 Pro + - على مواقع مختلفة لشهادات عالمية. من المتوقع أن يأتي هاتف 12 Pro مع مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 بالإضافة إلى كاميرا telephoto 32MP مع إمكانية تكبير بصري 2x. من ناحية أخرى ، يُقال أن طراز Pro + مزودًا بعدسة telephoto 64MP عالية الدقة والتي ستوفر تكبيرًا بصريًا 3x.