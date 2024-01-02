Realme تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50.. تستحق التفكير

ربما تحصل مجموعة الهواتف الذكية من Realme على إضافة جديدة ، وذلك بناءً على شهادة حديثة في هيئة مراقبة الاتصالات اللاسلكية الوطنية بتايلاند. يكشف الإعلان عن جهاز باسم Realme Note 50 برقم الطراز RMX3834 ، مما قد يشير إلى بداية سلسلة "Realme Note" جديدة.

ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50..تستحق التفكير

ظهر جهاز بنفس رقم الطراز على اللجنة الاقتصادية الأوراسية في نوفمبر 2023. ومع ذلك ، لا تقدم الشهادة أي تفاصيل أخرى حول مواصفات الهاتف أو ميزاته.

تلبي Realme بالفعل مجموعة واسعة من فئات الأسعار من خلال تشكيلة منتجاتها الحالية. تستهدف سلسلة C مشتري الميزانية ، بينما تعالج السلسلة الرقمية شريحة الهاتف متوسط المدى وعالي المتوسط. يمتلك المستخدمون المتقدمون تشكيلة GT ، والتي تضم طرزًا رائدة مثل GT 5 Pro الأخير. بالإضافة إلى ذلك ، هناك سلسلة V الحصرية للصين.

ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50..تستحق التفكير

مع تغطية عروض Realme الحالية لمختلف المجالات ، يبقى تحديد المساحة التي ستحتلها سلسلة Note. لذلك لا يسعنا إلا الانتظار لنرى ما هي الخطط التي لديهم لإضافة هذه الإضافة المحتملة إلى عائلة هواتفهم الذكية.

في أخبار ذات صلة ، تستعد Realme للإعلان عن وصول هاتف ذكي جديد في الهند. أسقطت الشركة اليوم تلميحًا إلى أنها قد تؤكد تاريخ إطلاق سلسلة Realme 12 في الهند في 3 يناير.

حتى الآن ، تم رصد جهازان من سلسلة Realme 12 - Realme 12 Pro و 12 Pro + - على مواقع مختلفة لشهادات عالمية. من المتوقع أن يأتي هاتف 12 Pro مع مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 بالإضافة إلى كاميرا telephoto 32MP مع إمكانية تكبير بصري 2x. من ناحية أخرى ، يُقال أن طراز Pro + مزودًا بعدسة telephoto 64MP عالية الدقة والتي ستوفر تكبيرًا بصريًا 3x.