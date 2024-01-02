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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطرح أحدث هاتفين Nova .. تفوقت على الكل

هواوي نزلت أحدث موبايلين
هواوي نزلت أحدث موبايلين Nova ..تفوقت على الكل

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة  عن سلسلة هواتف ذكية جديدة من الفئة المتوسطة في جنوب أفريقيا تحت اسم Huawei Nova Y62. وتشمل السلسلة إصدارين، Nova Y62 و Nova Y62 Plus. إليكم نظرة على مواصفات وميزات وسعر كلا الهاتفين.

 

مواصفات وميزات هواتف هواوي Huawei Nova Y62 و Nova Y62 Plus

 

• شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وتوفر دقة HD+ تبلغ 720 x 1600 بكسل ونسبة إطالة 20:9.

• معالج ثماني النواة غير معروف بسرعة 2.2GHz.

• ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت في Nova Y62 و 8 جيجابايت في Plus.

• سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع فتحة microSD مخصصة للتخزين الإضافي.

• بطارية 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

• كاميرا أمامية 5 ميجابكسل.

• كاميرات خلفية ثلاثية: أساسية 50 ميجابكسل واثنتان بدقة 2 ميجابكسل للتصوير المقرب والعميق.

هواوي نزلت أحدث موبايلين Nova ..تفوقت على الكل

• تعمل سلسلة Nova Y62 على نظام Android 12 مع واجهة EMUI 12.

• تحتوي الأجهزة على خدمات Huawei Mobile (HMS) ولا تحتوي على خدمات Google Mobile.

• تتوفر الميزات المعتادة مثل بطاقة SIM مزدوجة، و 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 b/g/n، و Bluetooth 5.1، و GPS، ومنفذ USB-C، وماسح بصمات الأصابع الجانبي، ومقبس صوت 3.5 مم.

 

سعر وتوفر Huawei Nova Y62 و Nova Y62 Plus

 

بينما تستهدف سلسلة Nova Y62 جنوب أفريقيا، فإن السعر الدقيق لهاتفين Y62 و Y62 Plus غير معروف حتى الآن، ستتوفر كلا الهاتفين في لونين هما الأزرق الياقوتي والأسود الداكن.

Nova Huawei Nova Y62 Huawei Nova Y62 Plus هواوي

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