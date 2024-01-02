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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة شركات السياحة: فرصتك مازالت مستمرة لآداء فريضة الحج.. وبرامج تناسب الجميع

الحج السياحي- إرشيفية
الحج السياحي- إرشيفية

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن فرصة الحج السياحي لازالت سانحة مع شركات السياحة لكل مواطن يرغب في أداء الحج هذا العام.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن باب التقديم للحج السياحى وتسجيل المواطنين مفتوح حتى بعد غد الخميس الموافق 4 يناير 2024 موعد غلق باب تسجيل المواطنين , وسوف تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024.

وأكدت الغرفة، أن الباب مفتوح بالحج السياحي أمام المواطنين الراغبين في أداء الحج بجميع مستوياتهم،حيث تنظم شركات السياحة برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البري والإقتصادي الذي يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحي , او برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.

 وأوضحت الغرفة، أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحي ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التي يستهدفها والتي تسعى للسفر من خلاله.

كما أوضحت الغرفة، أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تلزم شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي , على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضي المقدسة.

وأشارت الغرفة، إلي أنه من ضمن مزايا الحج السياحي بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة و لصيقة من وزارة السياحة والآثار من خلال لجان إشرافية طوال الرحلة تشارك فيها ايضا غرفة شركات السياحة , وكل هذا لضمان استمرار نجاح وتميز الحج السياحي وتميز كافة الخدمات التي يؤديها إلى عملائه.

وناشدت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التقدم الى شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التي تنتشر بكافة ربوع مصر , محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة في الحج والذي يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج.

 وأوضحت أن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج و تعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.

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