500 جنيه للقطاع الخاص.. وزارة العمل تكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة

قال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزير العمل جدد دعوته إلى مديري المديريات ومفتشي الوزارة بالمحافظات بمتابعة المنشآت من اليوم الأول للعام الجاري أمس لبدء تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ الوزير أكد في توجياته وكتابه الدوري أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يصل إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه على الراتب بداية من العام الجاري.

وتابع: "الميزة في الزيادة الجديدة هي أنها جاءت دون استثناءات، فقد كان في السابق بعض المنشآت التي تتعثر بسبب التحديات، فكانت تتقدم إلى مديرية العمل بأنها تستطيع أن تفي بأجور عمالها، فكان يقوم بهذه المهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة".