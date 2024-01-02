بطريرك الكاثوليك يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

زار صباح اليوم، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



تأتي هذه الزيارة في إطار حرص غبطة البطريرك إبراهيم اسحق على تقديم التهنئة، إلى قداسة البابا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافق غبطته في الزيارة عدد من أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الكاثوليكية.

وتبادل البابا تواضروس الثاني والأنبا إبىاهيم إسحق الهدايا التذكارية، وذلك في جو تسوده المحبة الأخوية، مؤكدين جميعًا أن عيد الميلاد المجيد، هو قلب الله المتسع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

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