نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات

واصل الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، من جولاته التفقدية لمتابعة إمتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تفقد سير الإمتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم ، ووكلاء الكليتين.
وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي توفير كافة احتياجات الطلاب ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.
وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتجهيزات الكليتين للامتحانات ، وتحقيقهم الانضباط والانتظام ، والالتزام بالقواعد المقررة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.