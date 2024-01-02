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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، من جولاته التفقدية لمتابعة إمتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تفقد سير الإمتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم ، ووكلاء الكليتين.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي توفير كافة احتياجات الطلاب ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم  خلال فترة الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتجهيزات الكليتين للامتحانات ، وتحقيقهم الانضباط والانتظام ، والالتزام بالقواعد المقررة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

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جامعة بنها امتحانات الفصل الدراسي الأول تفقد سير الامتحانات رئيس جامعة بنها عميد كلية التربية النوعية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب

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