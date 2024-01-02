نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات

واصل الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، من جولاته التفقدية لمتابعة إمتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تفقد سير الإمتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم ، ووكلاء الكليتين.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي توفير كافة احتياجات الطلاب ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتجهيزات الكليتين للامتحانات ، وتحقيقهم الانضباط والانتظام ، والالتزام بالقواعد المقررة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

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