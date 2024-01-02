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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أقل من 24 ساعة.. اليابان تستقبل العام الجديد بـ 155 زلزالا|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

استقبلت اليابان العام الجديد 2024 بمشاهد مرعبة للزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان بقوة 7.6 درجة وتبعه 155 زلزالا أخرى بقوة تجاوزت الـ 3 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها مترًا في بعض المناطق ودمار في عدد من المنشآت والبنايات السكنية ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.. جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وأعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مقتل 48 يابانيًا وإصابة آخرين وتسجيل أضرار مادية كبيرة، فيما قال وزير الدفاع الياباني إن ألف جندي يستعدون للتوجه إلى المنطقة المتضررة.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ؛ لذلك تفرض السلطات معايير بناء صارمة، بحيث تكون المباني عمومًا مقاومة للزلازل القوية.

اليابان زلزال تسونامي فضائية العربية الأرصاد

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