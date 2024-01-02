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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبعدتش.. نبيلة حسن تكشف أسباب غيابها الفترة الماضية عن الفن

صدى البلد

كشفت الفنانة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية سابقا، عن سبب غيابها بالفترة الماضية عن الفن، موضحة:  "أنا من جوايا مبعدتش، أنا كنت داخلة بلعب لعبة وفضلت ألعبها وأدور جواها، لكن بتيجي لحظة اللعبة بيكون ليها شروطها وأنتي عندك شروطك".

وأوضحت "حسن"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أنها بدأت تمثيل وهي في السابعة من عمرها من المسرح المدرسي، ثم دخلت إلى برامج الأطفال وتتلمذت على يد أبلة فضيلة وعملت معها لفترة طويلة، ثم التحقت بمعهد العالي للفنون المسرحية بعد الثانوية و تعينت معيدة، ثم شعرت بضغوط في حياتها، معقبة: "اللي عايز حاجة بيسيب حاجة قصادها، متقدريش تاخدي كل حاجة".

قواعد تسويقية

وأضافت "حسن"، "السوق سوق، في الأول و الأخر أنتي داخل قواعد تسويقية، عليكي أن تدركي تقدري تعطي أيه أو توافقي في ايه، إدراكك لشروط اللعبة يخليكي تاخدي قرار تكوني مرتاحه فيه".

ولفتت، إلى أنها غير ناجحة في العلاقات العامة، و المهنة قائمة على العلاقات العامة، منوهة إلى أنها اتجهت للسوشيال ميديا مؤخرا، وذلك باعتبار أن كل من سيظل على الشكل القديم سينقرض، لذلك لابد من التكلم بلغة اللحظة التي يتواجد بها الفرد.

الفنانة نبيلة حسن المعهد العالي للفنون المسرحية الفن أبلة فضيلة العلاقات العامة التمثيل

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