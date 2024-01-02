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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافز لهؤلاء السيدات

حافز للاسرة المصرية
حافز للاسرة المصرية

تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نزع فتيلأزمة الزيادة السكانية لما لها من خطر يهدد المجتمع ويقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي وحجم الإنجازات التى تمت خلال الآونة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

 

ومن ضمن الحلول التى قدمتها الدولة للقضاء على الأزمة السكانية وتحديد النسل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان واقتراح برلمانى يفيد بمنح 50 ألف جنيه لكل سيدة ملتزمة بتنظيم الأسرة مما جاءت نتائجه علي أرض الواقع بإعلان وزارة الصحة والسكان بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بانخفاض  معدل للإنجاب لدى السيدات في مصر لأول مرة ليصل إلى ٢.٨ طفل لكل سيدة.

 حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه

وعن المقترح البرلماني، كشفت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل المقترح البرلماني الخاص بمنح 50 ألف جنيه لكل سيدة ملتزمة بتنظيم الأسرة، مؤكدة أن المقترح يفيد بمنح الأسرة الملتزمة بتحديد النسل حافزا سنويا قيمته 50 ألف جنيه حال الالتزام بتحديد النسل وعدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط.

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وأشارت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلي أن الحافز الذي يبلغ قيمته 50 ألف جنيه يقدم للأسرة الملتزمة بتحديد النسل ولكن بشروط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات ومع مرور عشر سنوات تحصل الأسرة على هذا الحافز وحال عدم التزامها يتم سحبه منها وعدم تقديمه لها مرة أخرى.

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