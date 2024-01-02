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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا .. كاسيو العالمية تعلن توسعها بمصر

صدى البلد

أعلنت  شركة CASIO عن الافتتاح الكبير لمتجر G-SHOCK الجديد فى القاهرة.

قالت الشركة العالمية فى بيان صحفى : يمثل هذا الحدث الهام معلمًا رئيسيًا في توسع الشركة  المستمر في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد الذكرى الأربعين لعلامة الساعات التى تدوالتها اجيال متتابعة   G-SHOCK. 

أعرب سيميا تاكاشي، المدير العام للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حماسه قائلا: "نحن متحمسون للكشف عن هذا المتجر الجديد في القاهرة.

وأضاف : يؤكد هذا الافتتاح تفانينا في خدمة عملائنا في مصر.

من جانبه سلط محمود الجبشة، مدير عام أول قسم المبيعات للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الرؤية الإستراتيجية  قائلاً: "يمثل هذا المتجر الجديد في القاهرة بداية خطة توسع واسعة النطاق للبيع بالتجزئة.

 وقال نحن حريصون على زيادة بصمتنا في مجال البيع بالتجزئة من خلال فتح المزيد من المتاجر.

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