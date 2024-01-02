رسميا .. كاسيو العالمية تعلن توسعها بمصر

أعلنت شركة CASIO عن الافتتاح الكبير لمتجر G-SHOCK الجديد فى القاهرة.

قالت الشركة العالمية فى بيان صحفى : يمثل هذا الحدث الهام معلمًا رئيسيًا في توسع الشركة المستمر في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد الذكرى الأربعين لعلامة الساعات التى تدوالتها اجيال متتابعة G-SHOCK.

أعرب سيميا تاكاشي، المدير العام للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حماسه قائلا: "نحن متحمسون للكشف عن هذا المتجر الجديد في القاهرة.

وأضاف : يؤكد هذا الافتتاح تفانينا في خدمة عملائنا في مصر.

من جانبه سلط محمود الجبشة، مدير عام أول قسم المبيعات للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الرؤية الإستراتيجية قائلاً: "يمثل هذا المتجر الجديد في القاهرة بداية خطة توسع واسعة النطاق للبيع بالتجزئة.

وقال نحن حريصون على زيادة بصمتنا في مجال البيع بالتجزئة من خلال فتح المزيد من المتاجر.