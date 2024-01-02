بيان عاجل من جيش الاحتلال بعد اغتيال صالح العاروري

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لكل السيناريوهات ويركز على محاربة حماس في كل الساحات.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس": نعمل ضد حماس من ساحات مختلفة.. استعادة المخطوفين على رأس أولوياتنا الاستخباراتية".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس قررت تعليق كافة المحادثات مع إسرائيل الخاصة بإطلاق سراح الإسرائيليين، عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و 2 من قادة كتائب القسام في انفجارات بيروت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعليق علي عملية الاغتيال قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة ،و هي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة".