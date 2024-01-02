خطأ فادح.. سياسي لبناني: اغتيال صالح العاروري اختراق إسرائيلي لأمن حزب الله

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، إن اغتيال صالح العاروري، القيادي بحركة حماس في لبنان، يوضح أن الاستخبارات الإسرائيلية استطاعت أن تخترق حزب الله أمنيا، لدرجة أن تصل ضربة موجهة للعاروري.

وأضاف “عاكوم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أنه يرى هذا الاغتيال ضربة للحرس الثوري الإيراني قبل أن تكون ضربة لاستهداف القيادي بحركة حماس.

خطأ فادح

ولفت “عاكوم”، إلى أن الإعلان عن اجتماع العاروري مع حسن نصر الله هو خطأ فادح، ويدل على أن صالح العاروري تم التأكد من وجوده في الأراضي اللبنانية.