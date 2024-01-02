عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي أنور: وحيد حامد كان سابق عصره وتأثرنا بأفكاره

صدى البلد

أحيت الإعلامية انجي أنور ذكرى رحيل السيناريست وحيد حامد، قائلة: “عندما يذكر أمامي ان شخص يمتلك بُعد  نظر أو سابق عصره يتشكل في رأسي  وبشكل تلقائي صورة الكاتب والسيناريست العبقري المبدع وحيد حامد صاحب المشوار العَمران بالإبداع، وصاحب الثروة العظيمة من الأعمال الفنية العظيمة التي ورثناها من بعده وتأثرنا بأفكاره”.

أضافت إنجي أنور، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “مصر جديدة” المذاع على شاشة ETC، أن  وحيد حامد كان لديه جرأة عظيمة في طرح أفكاره، ولم يرتبط اسمه بالتفاهة أو السطحية، لكن جميع أعماله كان لها معني وبها رسالة أو استشراف للمستقبل.

تابعت انجي أنور، "النهاردة ذكرى رحيل وحيد حامد ودي مناسبة عظيمة لاسترجاع مسيرة المثقف العصامي اللي شيد أفكاره بنفسه من غير ما يتأثر بموجة ولا يعوم مع تيار، صاحب روائع السينما المصرية زي "البرئ" و"الغول" و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"الراقصة والسياسي" و"اللعب مع الكبار"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"معالي الوزير" ومسلسلات "الجماعة" و"أوان الورد" و"العائلة" و"بدون ذكر أسماء"، أنا بكلمكم عن أعمال عظيمة في تاريخ السينما المصرية.

أيقونة في عالم السيناريو

واصلت، أن وحيد حامد كان مبدع يغزل بقلمه شخصيات من لحم ودم، بيعمل ده وهو جاد وهو بيضحك وهو غضبان وهو بيتفلسف، لافتة إلى أنه تحول لمدرسة في دنيا الكتابة وأيقونة في عالم السيناريو، فهو ناضل ضد الإرهاب والفساد، كانت أفكاره سابقة لعصرها وعمرها طويل على الشاشة.

وحيد حامد البرئ الإرهاب والكباب طيور الظلام السيناريو الكتابة السيناريست وحيد حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

ترشيحاتنا

مكفرات الذنوب العشرة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

اغتيال الرجل الثاني في حماس| إسرائيل تستهدف معقل حزب الله بلبنان.. وتصفية صالح العاروري خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الموت المفاجئ.. أعراض السكتة الدماغية

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ