إنجي أنور: وحيد حامد كان سابق عصره وتأثرنا بأفكاره

أحيت الإعلامية انجي أنور ذكرى رحيل السيناريست وحيد حامد، قائلة: “عندما يذكر أمامي ان شخص يمتلك بُعد نظر أو سابق عصره يتشكل في رأسي وبشكل تلقائي صورة الكاتب والسيناريست العبقري المبدع وحيد حامد صاحب المشوار العَمران بالإبداع، وصاحب الثروة العظيمة من الأعمال الفنية العظيمة التي ورثناها من بعده وتأثرنا بأفكاره”.

أضافت إنجي أنور، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “مصر جديدة” المذاع على شاشة ETC، أن وحيد حامد كان لديه جرأة عظيمة في طرح أفكاره، ولم يرتبط اسمه بالتفاهة أو السطحية، لكن جميع أعماله كان لها معني وبها رسالة أو استشراف للمستقبل.

تابعت انجي أنور، "النهاردة ذكرى رحيل وحيد حامد ودي مناسبة عظيمة لاسترجاع مسيرة المثقف العصامي اللي شيد أفكاره بنفسه من غير ما يتأثر بموجة ولا يعوم مع تيار، صاحب روائع السينما المصرية زي "البرئ" و"الغول" و"الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"الراقصة والسياسي" و"اللعب مع الكبار"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"معالي الوزير" ومسلسلات "الجماعة" و"أوان الورد" و"العائلة" و"بدون ذكر أسماء"، أنا بكلمكم عن أعمال عظيمة في تاريخ السينما المصرية.

أيقونة في عالم السيناريو

واصلت، أن وحيد حامد كان مبدع يغزل بقلمه شخصيات من لحم ودم، بيعمل ده وهو جاد وهو بيضحك وهو غضبان وهو بيتفلسف، لافتة إلى أنه تحول لمدرسة في دنيا الكتابة وأيقونة في عالم السيناريو، فهو ناضل ضد الإرهاب والفساد، كانت أفكاره سابقة لعصرها وعمرها طويل على الشاشة.