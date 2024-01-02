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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليس مضمون دائما.. برلمانية: الوقاية من الأمراض الوراثية قبل علاجها

صدى البلد

أكدت النائبة إيناس إبراهيم عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملامح مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يهدف في المقام الأول المساهمة في الوقاية الأمراض الوراثية والنادرة.

 وأوضحت “عبد الحليم”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج مصر جديدة على قناة Etc، أن الصحة العالمية أرادت تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية، لأن الوقاية منها أهم بكثير من علاجها، وذلك بسبب أن علاجها ليس دائما يكون مضمون.

أبرزها زواج الأقارب

وكشفت “عبد الحليم”، أن زواج الأقارب واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الأمراض الوراثية، لذلك كانت الفكرة من وراء هذا القانون الحد من هذه الأمراض ومواجهتها.


 

الصحة مجلس النواب الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية زواج الاقارب

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