«إسكان البرلمان»: العشوائيات كانت تنهش في جسد المجتمع.. ويحسب للسيسي القضاء عليها|فيديو

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العشوائيات كانت تنهش في جسد المجتمع المصري، وبالتالي ملف القضاء على العشوائيات أمر في غاية الخطورة، ويحسب للرئيس السيسي حجم الإنجاز التاريخي في القضاء على العشوائيات.

وأضاف محمد عطية الفيومي، أثناء استضافته مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن تطبيق قانون المحال العام كان جيداً وشاملًا للوصول إلى أبرز الاشتراطات وأسهلها، وبالتالي سهولة إصدار التراخيص.

وأوضح محمد عطية الفيومي، أن بعض الجهات المعنية ابتدأت بإصدار التراخيص بمطالبة المواطنين بمبالغ كبيرة، وبالتالي شهد الأمر عزوف المواطنين عن تسجيل المحال، ما جعلهم لا يمتلكون قاعدة بيانات واضحة وصريحة على عدد المحال الموجودة في مصر.

ترخيص الشيشة



ونوه، إلى أن ترخيص الشيشة له إجراءات هدفها الأول السلامة العامة، ولابد أن يكون هناك تهوية جيدة ومداخل ومخارج هوائية، بالتالي الغرض من القرار ليس منع الشيشة ولكن التنظيم بشكل لائق، مما يدل على أن الهدف من وراء هذا النوع من الترخيص ليس الحصول على المال بقدر ما هي عملية تنظيمية لابد من توافرها بشكل هام وضروري.