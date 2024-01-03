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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام العمري: حسن البنا شخصية براجماتية وتاريخه غير مشرف

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال حسام العمري، الإعلامي العائد من أنقرة، إن  حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان شخصية برجماتية، وتاريخه غير مشرف على الإطلاق، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية هي ملعونة. 
وتابع "حسام العمري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك حاخامات كانت تؤيد حسن البنا منذ نشأة تنظيم جماعة الإخوان، فهناك العديد من التجار اليهود قاموا بتمويل جماعة الإخوان قبل مغادرتهم لمصر، وهذا دليل على أن الجماعة  ليست لديها مرجعية إسلامية. 
وأضاف أن حسن البنا مارس البرمجاتية  بصورة متطرفة ولا أخلاقية، مشيرًا إلى أن "البنا" قاموا بتنظيم مظاهرة في عهد الملك تأييدًا للملك، وكان شعار المظاهرة الذي أطلقه "الله مع الملك". 

قال حسام العمري، الإعلامي العائد من أنقرة، إن  أحد عناصر الإخوان أنتقده على موقع "أكس" توتير سابقًا، بسبب أرائه على جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: "تبوأ مقعدك من النار"، وكأن جماعة الإخوان تمتلك صكوك الجنة والنار.
وتابع "العمري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء أن الاحتلال البريطاني وجد الشعب المصري يحب الدولة المصرية بصورة كبيرة للغاية، فكان من الضروري اخراج جماعة من الشعب المصري لا تحب هذا البلد، لتنقد مصر،  بالقول " طظ في مصر"، وهذا ما حدث على لسان مرشد الإخوان السابق. 
 وأضاف أن  الأرشيف البريطاني ذكر بأن حسن البنا حصل على تمويل من القصر الملكي، وهذا دليل على أن "البنا" كان رجل القصر، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب إطلاق كلمة شهيد على حسن البنا، رغم أنه  قاتل رئيس وزراء مصر الأسبق النقراشي باشا. 

حسام العمري الإعلامي نشأت الديهي الإخوان الإرهابية برنامج بالورقة والقلم وزراء مصر

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