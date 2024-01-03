الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن إعلام فلسطيني.

وكثف طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على المناطق الجنوبية بـ خان يونس في قطاع غزة، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وشنت مقاتلات صهيونية على مخيم النصيرات وسط غزة وخان يونس، في استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



ودمرت المقاتلات الإسرائيلية عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وارتقى 3 شهداء إثر استهداف منزل لعائلة النحال في منطقة خربة العدس شرق رفح جنوبي قطاع غزة.



من ناحية أخرى، وقع عدد من الإصابات في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لموقع في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ويواصل الكيان تصعيده بالرغم من وصول الشهداء إلى 22 ألف شهيد.