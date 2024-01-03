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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استثمارات بـ 33 مليار دولار.. أستاذ طاقة يكشف جهود مصر لتعميق الهيدروجين الأخضر

صدى البلد

أشاد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة بجهود الدولة بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر، و ملف الاقتصاد الأخضر بشكل عام.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلته على شاشة اكسترا نيوز، أن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع  قانون الحوافز التي تقدمت به الحكومة يعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدا من اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء و الوزراء المعنيين و كان بهذا الخصوص.

وأوضح "أبو العلا"، أنها تعكس أيضا سرعة استكمال إجراءات الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، و الذي تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، و البحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

اتفاقيات مع شركات عالمية

ولفت، إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 33 مليار دولار.

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