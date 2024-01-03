أوكرانيا قلقة من نقص الجنود والحرب قد تنتهي قريبا.. شاهد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " النقص في الأسلحة ليس السبب الوحيد الذي يقلق كييف".

وقال التقرير: "النقص في إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس وحده ما بت يقلق كييف، إذ أن توفير القوات العسكرية لمواصلة الحرب أمام روسيا يظل هو التحدي الأكثر خطورة بالنسبة للقيادة الأوكرانية في 2024".

وأضاف التقرير، أنه قبل بدء الصراع كان يعيش في أوكرانيا 44 مليون نسمة، ولكن أين ذهب هؤلاء اليوم، وما هو موقفهم من الحرب الجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن 6 ملايين أوكراني غادروا البلاد فيما نزح مئات الآلاف داخليا.

وتابع: "قتل عدد لا يحصى من الأوكرانيين ، بشكل يضع أي محاولة جديدة للتعبئة العسكرية أمام تحديات لا حصر لها، حتى في ظل الأحكام العرفية التي منعت أوكرانيا بموجبها الرجال في سن القتال من مغادرة البلاد".