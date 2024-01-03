القومي للحضارة: خطة لإقامة عدد من المعارض المؤقتة للفعاليات الثقافية والفنية المختلفة

قال الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن في إطار سياسة المتحف بالمشاركة في جميع الفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية و الأحداث الهامة التي تمر بها مصر أو العالم بأجمعه، حيث يضع المتحف في سياسته خطة لإقامة عدد من المعارض المؤقتة التي ترتبط بهذه الفعاليات المختلفة، والتي تكون بمعدل معرض كل شهر.

وأوضح "عبدالله"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن هذه المعارض تعطي فرصة للزوار أن يروا عدد من القطع الأثرية التي ترتبط بهذه الفعاليات والتي تكون غير معروضة.

ولفت "عبدالله"، إلى أن المتحف القومي للحضارة يتميز بأنه يعرض اسهامات المصري في تطور الجنس البشري، قائلا: "احنا لا نرتبط بمرحلة تاريخية محددة أو فترة سياسية و أنظمة حكم معينة في وقت من الأوقات، لكننا نعرض الاسهام المصري منذ تواجده على الأراضي المصرية".

معرض "ليكن نور"

وأشار، إلى أن معرض "ليكن نور" الذي يُقام بمناسبة عيد الميلاد المجيد و العام الجديد للفنون القبطية، جعل الزائرين في حالة من التشوق حتى من قبل افتتاح المعرض، موضحا أن هذه الأنشطة والتربية المتحفية تعطي الأجيال الجديدة الفرصة لاكتساب خبرات وتعاليم فنية وأدبية.