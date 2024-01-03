90 شاحنة مساعدات إنسانية و4 غاز دخلت قطاع غزة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك 90 شاحنة مساعدات إنسانية و 4 شاحنات غاز دخلت قطاع غزة عبر معبري رفح و كرم أبو سالم.



وكشفت القناة أن هناك، 15 مصابا ونحو 200 من مزدوجي الجنسية يدخلون عبر معبر رفح إلى مصر.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 89 يوما من التجويع لغرض القتل، حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربتها إسرائيل بمدفع الإجرام.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة للحكومة الفلسطينية المنعقدة بمدينة رام الله، "أن الشعب خارت قواه، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام".

وأكد اشتية أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، فـ الاحتلال الإسرائيلي مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك.

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان، كما أثنى على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية على دورهم في تعزيز صمود أهلنا هناك.