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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة من إدارة الساحل التعليمية بتوفير سبل الراحة للطلاب بلجان الامتحانات

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام 2024

تفقد اليوم الدكتور انور ابراهيم مدير عام إدارة الساحل التعليمية بالقاهرة كل من ، مدرسة ام المؤمنين الابتدائية ، و مدرسة ام المؤمنين الإعدادية، ومدرسة صلاح الدين الابتدائية، ومدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية، ليطمئن على سير امتحانات نصف العام 2024.


وخلال زياراته التفقدية اليوم وجه الدكتور انور إبراهيم مدير عام إدارة الساحل التعليمية ، تعليمات للمدارس بضرورة توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب داخل لجان امتحانات نصف العام 2024.

 

وكانت قد أكدت غرف عمليات الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، هدوء و انتظام لجان امتحانات نصف العام 2024 اليوم في مدارس القاهرة ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن .

 

وتلاحظ في لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدارس المعادي ، إن الطلاب يؤدون الامتحانات في جو يسوده الهدوء، وسط أجواء تتميز بحسن التنظيم في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق قواعد الأمن والسلامة حرصا علي سلامة الطلاب. 

 

وقام وليد عبدالله إبراهيم مدير إدارة التوجيه الفني بقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، بتفقد لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدرسة الشهيد احمد امين مبارك الإبتدائية التابعة لإدارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة .

 

كما تابع سير أعمال امتحانات نصف العام 2024 بمدرسة مصطفى كامل بالمعادي، ومدرسة الهدي الخاصة ، و مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل الرسمية للغات.

 

وتفقد لجان امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي أثناء امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والدراسات والرياضيات والتربية الدينية.

ومن جانبها ألزمت جميع المدارس على مستوى الجمهورية طلابها بتنفيذ عدد من التعليمات العاجلة طوال فترة امتحانات نصف العام 2024.

وتمثلت هذه التعليمات العاجلة الصادرة لطلاب المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 فيما يلي: 

  • الالتزام بالزي المدرسي.
  • ضرورة الحضور  قبل بداية الامتحان على الأقل بربع ساعة.
  • لن يتم دخول أى طالب بعد بدء لجنة الامتحان.
  • الالتزام بالهدوء والنظام داخل وخارج المدرسة.
  • ممنوع دخول أولياء الأمور.

وبالنسبة لورقة الإجابة وقواعد لجان امتحانات نصف العام 2024، تم التأكيد على طلاب المدارس بضرورة الالتزام بما يلي:

 

  • لكل طالب أدواته الخاصة به كاملة ولن يتم السماح بتداولها داخل اللجان أو استعارته أدوات غيره.
     
  • استخدام القلم الجاف الأزرق فقط وعدم استخدام أكثر من قلم وعدم استخدام أي لون آخر.
     
  • على الطالب كتابة البيانات المطلوبة على غلاف ورقة الإجابة (الاسم بالكامل ورقم الجلوس).
     
  • عدم اصطحاب أى أوراق أو كتب أو مذكرات تخص مادة الامتحان داخل اللجان.
     
  • عدم رسم أشكال أو كتابة أسماء داخل ورقة الإجابة أو ورقة الأسئلة والتسطير بالقلم الرصاص فقط.
     
  • التزام الصمت داخل اللجان وإلا سوف يعرض الطالب نفسه لمحضر شغب وغش.
     
  • الالتزام بالوقت المحدد للإجابة، ولن يتم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء وقت اللجنة.
     
  • على الطلاب البقاء في أماكنهم في اللجنة بعد الانتهاء من الإجابة حتى يتم جمع أوراق الإجابة كاملة.
     
  • الانصراف بعد نهاية اللجنة أو بعد نهاية الامتحان.
     
  • الحفاظ على أثاث المدرسة وعلى نظافة المكان والفناء.

امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024

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