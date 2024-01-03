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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات

السولار
السولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحملت الكثير من الأعباء منذ بداية الحرب الروسية والأزمات الاقتصادية التي أثرت على العالم.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات، وإن دعم الكهرباء خلال عام واحد فقط وصل لـ 90 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على أموال المصريين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة.

وأوضح مدبولي أن الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين.

وذكر أن رغيف الخبز يكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن المخابز تعمل من الصباح من أجل المواطنين.

وتابع: “هناك 275 مليون رغيف يوميًا، وحتى عام 21 كان يتم تخصيص 50 مليار لدعم الخبز، واليوم وصل لـ 91 مليار جنيه على الدولة”.

 

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