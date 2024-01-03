رئيس الوزراء: الدولة تقدم 342 مليار دولار دعما في قطاعات مختلفة

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر من السولار، كل لتر سولار يستهلكه المواطن المصري تدعمه الدولة بـ 5 جنيهات.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن الدولة تدعم السولار بـ 90 مليار جنيه، لافتا إلى أن دعم التموين 36 مليار جنيه.

وبالنسبة لأنبوبة البوتاجاز، فصرح بأن مصر تستهلك سنويا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، والتكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة هي 200 جنيه، لذلك تتحمل الدولة 35 مليار جنيه أخرى.

وبالنسبة للكهرباء، فأكد أن وزير الكهرباء أعلن قبل ذلك أنه بحلول هذا العام كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، ووضع خطة زيادة أسعار مُعلنة ومنشورة أنها ستنفذ على اعتبار أن الدولار بـ 16 جنيها.

ولفت إلى أن “الوقود الذي يشغل جميع محطات الكهرباء لدينا، نقوم بشرائه بالدولار، بالتالي يتغير بزيادة سعر الدولار”.

وأشار إلى أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، لافتا إلى أن الدولة تقدم دعما بقيمة 342 مليار دولار في قطاعات مختلفة، مقابل أقل من 100 مليار منذ عامين فقط.