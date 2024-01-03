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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رفقاء الوطنية والعمل والكفاح| أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

البابا تواضروس والنائب
البابا تواضروس والنائب محمد أبو العينين

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة إلى البابا تواصروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالمحبة والخير والسلام.

وقال أبو العينين في برقية تهنئة: "كل عام وأقباط مصر - شركاء الوطن والمصير - في خير وسلام، وودٍ ومحبة، ورفقاء في الوطنية والعمل والكفاح، داعيًا الله عز وجل أن يجعل هذه الأعياد زُخرًا للمحبة، ورمزًا للوحدة والأخوة، وبهجةً وسرورًا لكل الأمة المصرية.

وتابع وكيل مجلس النواب: كل عام وأنتم بخير.. أعاده الله عليكم بنعيم لا ينفطع ومحبة لا تزول.

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