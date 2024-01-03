ذكرى محبة ووفاء| طارق شكري يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

تقدم النائب/ طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بأسمى باقات التهنئة إلى شعب مصر العظيم، والأخوة الأقباط شركاء الوطن، بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، أعادها الله على مصر بالخير والرخاء والازدهار.

كما تقدم شكري بالتهنئة للبابا تواصروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سائلًا الله عز وجل أن يجعل في أعيادنا المباركة ذكرى محبة ووفاء، وإخلاصٍ ووحدة، من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وتابع شكري: كل الأمنيات بعيد مبارك لأقباط مصر، وعام سعيد للشعب المصري، ننعم فيه بالخير والاستقرار والرخاء والازدهار.