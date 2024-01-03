مدبولي: أمامنا سنة 2024 وجزء من 2025 حتى نتعافى من الأزمة الاقتصادية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضية، قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات، وذلك في صورة مجموعة حوافز أو تغيير قانون استثمار وغيرها.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات التي عملت على تيسير العديد من الجوانب، سواء في إجراءات الرخصة الذهبية، وغيرها.

ولفت “مدبولي”، إلى أن الدولة قدمت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الدولة وبدأت في تنفيذها، وموضوع الطروحات الذي يعمل على دخول القطاع الخاص كشريك للقيام بإدارة أفضل وعوائد أفضل مما يحقق استفادة للدولة.

وأوضح أن الهدف هو زيادة مساهمات القطاعات الخاصة سواء الصناعية أو الإنتاجية، في الاقتصاد المصري، بحيث أن يكون الاستثمار الخاص أكثر من 65% من جملة استثمار الدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة.

الوقت المقرر لحل الأزمة الاقتصادية

وتابع: “نعي تماما حتى نتجاوز الأزمة اللي احنا فيها أننا قدامنا سنة 2024 و جزء من سنة 2025 حتى نتعافى ونرجع إلى ما كنا عليه عام 2021”.