الدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين

تراجع الدولار رغم بقائه قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومًا بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والحذر في الإقبال على المخاطرة وهو ما أثّر على وول ستريت.



ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله أمس، وبلغ 102.13. وكان مؤشر الدولار قفز يوم أمس إلى 0.86 %.



في المقابل، ارتفع اليورو 0.14 % إلى 1.0955 دولارًا، كما ارتفع الإسترليني 0.11 % إلى 1.2633 دولارًا، بينما بقي الين تحت الضغط وانخفض 0.1 % تقريبًا إلى 142.05 للدولار.