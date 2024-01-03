الأونروا: الحرب الوحشية الإسرائيلية على الفلسطينيين تؤدي لأزمة إنسانية دائمة

أدان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وسط العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد أبرياء غزة.

وأعرب لازاريني- الذي يقود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين- في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قلقه العميق إزاء التأثير الدائم والمدمر للصراع في غزة.

وشدد لازاريني في بيانه، على الواقع القاسي الذي يعانيه سكان غزة، الذين يواجهون "ثلاثة أشهر طويلة من الحرب الوحشية، والنزوح الجماعي، والخسائر والإصابات البشرية الجماعية، والدمار الشامل". وأكد أن الوضع أدى إلى "معاناة لا تطاق" تفاقمت بسبب تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بلا هوادة والترويج لخطاب الكراهية دون رادع.

وسلط لازاريني الضوء على العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدم كفاية المساعدات الإنسانية المسموح بها إلى المنطقة. لقد تفاقم الوضع الإنساني المتردي، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتباع نهج يتمحور حول الإنسان لمعالجة الأزمة.

وأضاف أن الحرب الوحشية والعدوان الإسرائيلي لا يلحق ضررا فوريا فحسب، بل تؤدي أيضا إلى إدامة أزمة إنسانية أوسع نطاقا.