عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بـ 2024 ..صور

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

احتفل المتحف المصري بالتحرير ، ببداية العام الجديد 2024 ، باستقبال ضيوفه بـ توزيع الورود البيضاء والمشكلة على شكل تاج ، وبعض المشغولات اليدوية التى ترمز للحضارة المصرية القديمة .

المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

المتحف المصري بالتحرير

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم  المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.

يذكر أن أدرجت لجنة التراث العالمي بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)  المتحف المصري بالتحرير طبقاً للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمى كأول متحف قومى بمنطقة الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا يضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة.

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير الخديوي عباس حلمي الثاني الأثري الخديوي عباس حلمي العمارة اليونانية الرومانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء والفرج.. أفضل ما يقوله المسلم بعد العلاج

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

خلال محاولة فاشلة لتحريره.. الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل رهينة لدى غزة

اِنت شبشب .. فيديو صادم في سبّ كروان مشاكل لـ محامٍ

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

هتسمعوا أخبار كويسة | شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمستهلكين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ