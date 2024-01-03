خلال محاولة فاشلة لتحريره.. الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل رهينة لدى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل رهينة لدى حركة حماس، خلال محاولة عسكرية فاشلة لتحريره.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلة الرهينة ساهر باروخ أنه قُتل خلال محاولة فاشلة لإنقاذه من الأسر في قطاع غزة في 8 ديسمبر.

وأضاف الاحتلال أنه غير قادر على تحديد سبب الوفاة في هذه المرحلة، ومن غير المعروف ما إذا كان باروخ قد قُتل على يد حماس أو قُتل بنيران إسرائيلية.

وكانت حماس قالت في ذلك الوقت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل باروخ خلال محاولة فاشلة لتحرير رهائن في غزة، ونشرت لقطات لجثته.

وقال الجيش بعد الحادث إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في محاولة إنقاذ الرهائن الفاشلة.