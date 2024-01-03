كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في مجموعة من جنود الاحتلال بـ غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود جيش الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود الصهاينة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف 60 تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال في محاور التقدم وسط خان يونس بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “بعد ظهر اليوم وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي 60 تجمعاً لآليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خان يونس”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت تفجير عبوتين في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “فجرنا عبوتين في قوة صهيونية راجلة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب القطاع وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت: "استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.