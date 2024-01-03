طرح البوستر الدعائى الأول لفيلم ليلة العيد وتحديد موعد بدء العرض

طرح المنتج أحمد السبكي البوستر الدعائى الأول لفيلم ليلة العيد الذى تقوم ببطولته الفنانة الكبيرة يسرا.



ونشر السبكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام البوستر الدعائى الأول للفيلم الذى تصدرته يسرا وعلق عليه قائلا: انتظروا النجمة الكبيرة يسرا في فيلم ليلة العيد 25 يناير بجميع السينمات إنتاج أحمد السبكي إشراف عام خالد السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

بوستر الفيلم

مؤلف الفيلم يتحدث عن ليلة العيد

وكشف المؤلف أحمد عبد الله بعض التفاصيل عن فيلم “ليلة العيد” الذى يشارك فيه رفيق دربه المخرج سامح عبد العزيز وتقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وقال أحمد عبد الله فى تصريح لـ “صدى البلد” : “فيلم ليلة العيد تدور أحداثه فى ليلة واحدة تقريبا، وهو من الأفلام التى تلقى الضوء على بعض قضايا المرأة وتتعمق فيها بشكل كبير”.

وأضاف أن الفيلم يناقش قضية القهر المجتمعى والزوجى للمرأة أو بمعنى أدق قهر المرأة بشكل عام، وهو من الأعمال التى سعدت بكتابتها خصوصا وأن العمل يحتوى أيضا على مجموعة من النجوم الكبار مثل يسرا، عبير صبرى، هنادى مهنى، سميحة أيوب.