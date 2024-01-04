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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمة للمعجبين.. الحقيقة الكاملة لعودة تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الإشاعات كانت لها نصيب مع بداية العام الجديد، بعدما انتشرت أخبار كثيرة عن رجوع الفنان تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل، بسبب صورة نشرها تامر حسني عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه هو وزوجته وأولاده.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الفنان تامر حسني كتب على الصورة “كل سنة وانتم طيبين.. ويارب عام أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”، ولكن بعدها مباشرة نشرت بسمة بوسيل على أستورى الإنستجرام “صحيت النهاردة على أخبار مش صح.. احنا مرجعناش لبعض تامر نشر صورة عائلية علشان يبسط أولادنا”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “ومن هنا صدم معجبي تامر حسني.. ولكن لم يوقفوا الدعاء برجوعهم مرة أخري لبعضهم”.

الإعلامية نهاد سمير نهاد سمير بسمة بوسيل صدى البلد مواقع التواصل الاجتماعي تامر حسني

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