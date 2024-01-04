«بسبب الفلوس خلص على أبيه بالبلطة».. تفاصيل مصرع شخص على يد نجله بالدقهلية

قال المتهم بقتل أبيه بالدقهلية إنه كان يحتاج مبلغاً مالياً ورفض أبوه ذلك لأنه كان قد أعطى له منذ عدة أيام ورفض أن يعطيه فهدده بالقتـل.

وأضاف أنه اعتاد على أخد أموال منه ولكن هذه المرة رفض ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بضربه ببلطه.

وكان شخص قد أقدم على قتل والده خلال مشاجرة بينهما بقرية الناقعه بمنطقة الحفير الامل التابعة لمركز الستامونى بالدقهلية حيث ضربه ببلطة على رأسه .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على يد نجله إثر خلاف بينهما

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الابن ويدعى صالح قام بقتل والده ويدعى عبد العزيز . ح . ع 61 عامًا عامل زراعى عن طريق ضربه ببلطة على رأسه مما أدى إلى مصرعه فى الحال.

وتم ضبط الابن ويدعى صالح ٢٧ عاما عامل زراعى وتم نقل الجثـ ـة للمشرحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.