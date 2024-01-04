تطوير طريق الأحياء ومجاويش بمدينة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة أعمال تطوير طريق الأحياء ومجاويش تقدمًا ملحوظًا،في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الحياة في مدينة الغردقة، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، بتفقد الأعمال التي تشمل تركيب البرادورات والانترلوك، وحفر عديد من العديات. كما تم استمرار توريد البرادورات في منطقة مجاويش بهدف رفع كفاءتها.

تم تكليف قسم المشروعات بمتابعة العمليات بشكل دقيق لضمان سير العمل بكفاءة عالية وتلافي أي مشاكل قد تعوق التطوير الجاري. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تهدف إلى تجميل وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة.

وفي سياق ذي صلة، أشار الخبير السياحي أبوالحجاج العماري إلى أن هناك توقعات إيجابية لتحسن نسب الإشغال الفندقي، خاصة مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مما يظهر التوازن الإيجابي في تطور السياحة في المنطقة.

يعكس هذا التقدم استمرار الالتزام بتحقيق أهداف التطوير وتعزيز جاذبية المدينة، ويأتي في إطار سعي السلطات المحلية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين والزوار على حد سواء.