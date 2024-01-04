450 ألف دولار.. الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات «سامسون»

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تحركات نادي الزمالك لحل أزمة مستحقات اللاعب سامسون.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يبدأ المفاوضات مع نادي كاراكاس الفنزويلي لحل أزمة مستحقات سامسون البالغة 450 ألف دولار”.

وخاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش التقسيمة الودية التي أقيمت أمس الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي.

وعاد اللاعبان إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.