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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجانا في كل المواد.. وكيل تعليم الشرقية يشهد انطلاق قطار القوافل التعليمية

صدى البلد

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يرافقه أمين منصور مدير عام إدارة بلبيس التعليمية وعبد الحافظ رمضان وكيل إدارة بلبيس التعليمية انطلاق قطار القوافل التعليمية بإدارة بلبيس التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية للوصول الي جميع الطلاب بمركز مدينة بلبيس التعليمية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان هذه القوافل التعليمية تتم بالتعاون مع الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية تحت اشراف الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة.

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وأضاف وكيل الوزارة ان القوافل التعليمية مجانية وتضم نخبة ومجموعة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات من مقدمى البرامج التعليمية فى التليفزيون وقناة مدرستنا بجميع المواد الدراسية مؤكدا ً أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية فى النظام الجديد وتدريب عملى من خلال طرح عدد من الاسئلة المتنوعة فى كافة التخصصات والهدف منها تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب.

اشاد محمد رمضان غريب وكيل الوزارة بارتفاع نسبة حضور الطلاب الطالبات موجها الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة والقائمين علي تنظيم القوافل التعليمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرات متمنيا لهم التوفيق.

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الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى البرامج التعليمية التربية والتعليم الثانوية العامة الدروس الخصوصية الشهادة الثانوية العامة الشهادة الإعدادية القوافل التعليمية المواد الدراسية

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