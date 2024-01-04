لاعب السكة الحديد .. تعاقد البنك الأهلي مع أحمد ربيع

اعلن الاعلامي محمد فاروق تعاقد البنك الاهلي مع احمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد ٣ مواسم ونصف الموسم.

وكتب محمد فاروق : البنك الاهلي يتعاقد مع احمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد ٣ مواسم ونصف.

يذكر ان تحدث طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن هناك تطور ملحوظ للجميع بشأن النتائج خلال الفترة الحالية، سواء بالفوز أمام بلدية المحلة ثم على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف:" اللاعبين حاولت بقوة خلال المباراتين الماضيتين الظهور بصورة مميزة وبالفعل حدث ذلك وحققنا 6 نقاط، وإدارة النادي تدعمنا، والتطور الملحوظ منذ أول مباراة أمام المصري.

وتابع:" لدي خطة للتعاقدات فى شهر يناير ومحتاج لاعبين كبار وأتمني ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي.