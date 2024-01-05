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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: أتوقع تألق عمر كمال وإمام عاشور في أمم إفريقيا

صدى البلد

أكد طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتوقع تألق عددًا من العناصر المميزة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وهم إمام عاشور وعمر كمال عبدالواحد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "عمر كمال من الأوراق الرابحة ويمتاز بالنضوج والسرعة والمهارة، وإمام عاشور سوف يستفيد من التوهج والتألق في الفترة الأخيرة مع الأهلي، يجب الاعتماد عليهم بشكل أساسي وتوظيفهم بشكل جيد للمنتخب المصري".

وأضاف: "كل النجوم سيكون عليهم حصار في الملعب سواء صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، لذلك يجب استغلال أوراق آخرى في تشكيلة المنتخب الاساسية، لذلك أرشح إمام عاشور وعمر كمال للتواجد بصفة أساسية منذ بداية البطولة، وأتوقع تألق اللاعبان في أمم إفريقيا".

وأكد: "أرى أن عمر كمال عبدالواحد سيكون صفقة مربحة للنادي الأهلي، وهو لاعب جيد ودائما يركز في الملعب، وهو ابن أحد نجوم الكرة المصرية ومدرب كبير وهو الكابتن كمال عبدالواحد".

وأشار إلى أن هدفه في شباك منتخب المغرب سنة 1986 لعبه على التوقعات، وبادو إلزاكي حارس المنتخب المغربي كان يتوقع تسديدها في زاوية معينة، لكنه سدد الكرة في الزاوية الآخرى لتسكن الشباك، وكان هناك جماهير كثيرة للمنتخب المصري في كل مباراة تصل لـ100 ألف، مؤكدا بأن تلك المباراة كانت صعبة للغاية خصوصا أن المنتخب المغربي كان يضم عناصر مميزة خصوصا كريمو الذي كان يراقبه حمادة صدقي والذي يعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، وكان دائمًا يراقب أبرز مهاجمي القارة مثل روجيه ميلا وكريمو وغيرهم.

وأتم: "حمادة صدقي والذي يعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، وكان دائمًا يراقب أبرز مهاجمي القارة مثل روجيه ميلا وكريمو وغيرهم".

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