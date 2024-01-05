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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هوس أكل الشعر.. فريق طبي أزهري ينجح في إجراء جراحة نادرة

هوس أكل الشعر
هوس أكل الشعر

نجح  الدكتور هاني يوسف العسكري، أستاذ الجراحة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة  في إجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تأكيدًا على تميز أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة، أن مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء استقبلت فتاة تبلغ من العمر ١٦ عامًا محولة من مستشفى العريش العام التابع لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تعاني من آلام بالبطن وإمساك شديد وقيء متكرر وهبوط حاد بالوزن.

وأشار إلى أنه على الفور تم التعامل مع الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء منظار تشخيصي علوي، واتضح أن الفتاة تعاني من حالة مرضية نادرة تسمى: (البازهر الشعري) وهي حالة مرضية نادرة تسمى: هوس أكل الشعر أو متلازمة رابنزل؛ وذلك بسبب حالة نفسية من التوتر الشديد، والتي أدت الى إغلاق كلي للمجرى الهضمي، واستدعى هذا التدهور فى صحة الفتاة تدخلًا جراحيًّا فوريًّا بواسطة فريق جراحي بالمستشفى بقيادة الدكتور هاني يوسف العسكري، أستاذ الجراحة م بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد كمال ، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد مهدي، مدرس مساعد التخدير.

وقام الدكتور هاني، بالتعاون مع الفريق الطبي المساعد وبدعم كامل من الدكتور السيد حمدي، رئيس قسم الجراحة العامة بالكلية، والدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفى بئر العبد بتذليل جميع العقبات أمام الفريق الجراحي لإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف البطن، واستخراج كرة الشعر عن طريق فتح جراحي بالمعدة؛ حيث بلغ وزن كرة الشعر نحو ٢ كيلو جرام، وتم خروج الحالة من العمليات دون أدنى مضاعفات.

وفور نجاح الفريق الطبي في إجراء العملية الجراحية وجه الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي؛ لجهودهم الكبيرة المبذولة في سبيل نجاح العملية.

وأضاف الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن الجهود الطبية التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر خدمة للمرضي في مستشفيات جامعة الأزهر أو خارجها تكون برعاية وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الصحة برئاسة الدكتور  خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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الجراحة الأزهر عملية مستشفي جامعة الأزهر

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